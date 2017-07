ADO-speler Aaron Meijers bezoekt China voor het eerst: 'Verwacht er wel wat van'

Voor de captain van de Haagse eredivisionist, Aaron Meijers, is het de eerste keer dat hij het Aziatische land bezoekt. 'Ik ben er nog nooit geweest. Ik verwacht er wel wat van', kijkt hij uit naar de trip. 'We gaan naar de Verboden Stad en de Chinese Muur. Ik vind het wel leuk om daar een keer rond te kijken. Normaal ben ik niet zo cultureel aangelegd, maar als we zo ver weg zitten, vind ik het wel leuk.'De vijfdaagse reis is relatief kort voor de competitiestart gepland. Over tweeënhalve week start de eredivisie alweer. De trip maakt de voorbereiding op het nieuwe seizoen dan ook anders dan anders. 'We gaan maar heel kort, dus het is niet ideaal met het tijdsverschil', vindt Meijers. In Beijing is het zes uur later dan in Nederland. 'Maar we moeten gewoon lekker gaan genieten. We gaan daar ook gewoon trainen en een wedstrijd spelen.'Volgens directeur Mattijs Manders volgen 'honderdduizenden' mensen de Haagse club op de voet via streams. Toch verwacht Meijers niet dat iedereen met de spelers op de foto wil. 'Haha, nee. Misschien dat Tommie (Beugelsdijk, red.) de lul is. Maar dat verwacht ik niet. Het zal wel meevallen.'Wat volgens hem wel een gekkenhuis wordt, is de persconferentie, waarin onder andere Meijers vragen van Chinese journalisten moet gaan beantwoorden. 'Ik ga nog even wat op mijn Chinees oefenen. Even woorden eruit gooien en dan moet dat ook wel goedkomen', zegt hij lachend. 'Nu kom ik niet verder dan.'Omroep West reist de gehele trip achter ADO Den Haag aan doet via alle kanalen dagelijks verslag. Op 11 augustus zendt TV West een documentaire uit over de trip van ADO Den Haag naar China. De eerste aflevering is om 17.00 uur te zien.