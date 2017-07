Auto fikt volledig uit op N453 bij Waddinxveen

Er bleef weinig van de auto over (Foto: AS Media)

WADDINXVEEN - Een auto is woensdagmiddag door nog onbekende oorzaak volledig in vlammen opgegaan op de N453 bij Waddinxveen.

De brand zorgde voor een flinke rookontwikkeling. De brandweer kwam ter plaatse en heeft het voertuig geblust. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.