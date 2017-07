Topdrukte bij Drievliet: ‘Ik stond 20 minuten in de file’

DEN HAAG - Een heuse file in de richting van Familiepark Drievliet in Den Haag woensdag. Het pretpark bleek de hotspot van de dag.

Dagjesmensen kwamen van heinde en verre voor een zomerbezoek aan het Haagse park. Dat zorgde voor files, rondom het park en richting de parkeerplaats.Twee ouders uit Brabant habben het er wel voor over; 'We hebben natuurlijk een mega park in de buurt, de Efteling, maar eigenlijk vinden we dit leuker. En die file om te kunnen parkeren die neem ik op de koop toe', laat de vader weten.Sommige bezoekers stonden een half uur in de file. Het familiepark wilde niet zeggen hoeveel mensen het park woensdag hebben bezocht. 'Maar ja, het was druk', zegt een van de medewerkers van het park.