Vriend overleden Kwon: 'Altijd vriendelijke, open jongen'

LEIDEN - Het overlijden van Youngmin Kwon is bij zijn vrienden als een klap aangekomen. Dinsdagavond werd de overleden Koreaanse man in het Galgewater gevonden. Goede vriend Nels Salminen kan het nog steeds niet geloven.

'Ik voel me heel erg bevoorrecht dat ik vrienden met hem ben geweest en dat ik hem zo vaak heb mogen zien. We gaan hem als vriendengroep heel erg veel missen. We kunnen gewoon niet geloven wat er is gebeurd', vertelt Salminen aan mediapartner Unity Youngmin studeerde in Leiden en was bijna klaar met zijn stage bij LG. 'Hij zou komend weekend terug gaan naar Korea om daar zijn studie af te ronden. Youngmin was een hele blije, altijd vriendelijke, open jongen die altijd in was om iets leuks te gaan doen en altijd zijn vrienden zo veel mogelijk wilde zien,' vertelt de geëmotioneerde Nels.