Ze zijn terug en zeldzamer dan ooit: Regio weer in de ban van Pokémon

REGIO - Pokémon Go viert haar bestaan met.. jawel, nog meer Pokémon. Het bedrijf heeft een aantal zeldzame Pokémon vrijgelaten in de regio. Groepen Pokéspelers verzamelen zich in Rijswijk en Den Haag om de crème de la crème virtueel te vangen.

Het leek er even op dat de storm was gaan liggen, maar de virtuele beestjes zijn weer helemaal terug. Niet alleen kunnen fanatieke Pokémon jagers zeldzame Pokémon verwachten, ze krijgen ook meer punten, de dieren worden virtueel sneller geboren én je hoeft minder ver te lopen om er een te zien verschijnen op je beeldscherm.Één Pokémon, genaamd Artico, is zo zeldzaam dat deze maar één week in het spel zit. Om Artico te kunnen vangen moet je met een groep spelers zijn. Mensen verzamelden zich in Rijswijk en Den Haag in de hoop deze zogenaamde Legendary Pokémon te vangen. Via speciale Whatsappgroepen spreken spelers af elkaar te ontmoeten op een bepaald tijdstip. Vervolgens gaan ze met z'n allen de strijd aan in de hoop Artico mee naar huis te nemen. Kijkduin was zeker vorig jaar dé hotspot voor mensen die de online game spelen. Vooralsnog lijkt de vernieuwde Pokémongekte daar mee te vallen.