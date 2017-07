Vader parkeerplaatsbaby kreeg black-out bij bevalling

DEN HAAG - Baby MJ ligt tevreden te slapen in de armen van zijn moeder Naomi White, hoe anders en hectisch was de bevalling op 10 juli jl. MJ werd namelijk niet in het ziekenhuis geboren maar op de parkeerplaats van het HagaZiekenhuis in Den Haag.

Eerder op de dag waren Kevin White en de hoog zwangere Naomi al naar het ziekenhuis gereden maar daar bleek dat de bevalling nog even op zich zou laten wachten. Toen Naomi 's avonds flinke weeën kreeg besloot het stel terug te rijden naar het ziekenhuis. ‘Mijn vliezen braken terwijl we de parkeerplaats opreden. Ik zat samen met mijn schoonmoeder in de auto die bedacht zich geen moment deed mijn boxershort uit en gooide de stoel omhoog,’ vertelt Naomi. Het hoofdje van MJ kwam al naar buiten. ‘Ze rende naar binnen om de verloskundige te waarschuwen en die kwamen binnen no time aangerend met een brancard en een team.’‘Ik ben mijn moeder eeuwig dankbaar,’ vertelt Kevin White verlegen. ‘Bij mij is de hele bevalling in een waas voorbij gegaan, ik had gewoon een black-out. Ik heb nog wel mijn auto lichten aangezet om bij te schijnen, mijn hart bonsde in mijn keel. Ik heb niet eens gezien of er mensen op de parkeerplaats stonden die de bevalling hebben gezien, het ging allemaal zo snel, binnen 6 minuten was MJ geboren.’De kleine MJ heeft er allemaal niets van mee gekregen en ligt in blakende gezondheid te slapen in de armen van zijn moeder.