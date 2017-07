Shell schrapt banen in Rijswijk

Shell Foto:Archief

RIJSWIJK - Oliegigant Shell gaat wederom banen schrappen. Na een eerdere fikse reorganisatie zullen nu ook banen verdwijnen op de afdeling Projects & Technology. De afdeling heeft een locatie in Rijswijk.

Om hoeveel banen het gaat is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat het gaat om banen van medewerkers in Rijswijk. Vorig jaar nam Shell al afscheid van honderden werknemers in Nederland.





Door: Redactie Correctie melden