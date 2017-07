West Wekker: Pokémon-gekte is terug en Haagse Harry moet uit Rabobank reclame

REGIO - Goedemorgen! Wij hebben het laatste nieuws weer voor je op een rijtje gezet. Nieuwe Pokémon in Rijswijk en Den Haag zorgen ervoor dat de hype weer terugkeert en Haagse Harry moet uit een reclame van de Rabobank. Nabestaanden van Marnix Rueb, de bedenker van Harry, hebben geen toestemming gegeven voor een verschijning op posters en in reclames van de bank. Verder werd er onderzoek gedaan naar een dode man in een woning en schrapt Shell opnieuw banen in de regio.

Pokémon Go viert haar bestaan met.. jawel, nog meer Pokémon. Het bedrijf heeft een aantal zeldzame Pokémon vrijgelaten in de regio. Groepen Pokéspelers verzamelen zich in Rijswijk en Den Haag om de crème de la crème virtueel te vangen.De Rabobank moet posters en ander reclamemateriaal voor de verkoop van hypotheken vernietigen. De bank heeft een foto gebruikt waar het standbeeld van Haagse Harry op staat, zonder dat daar toestemming voor was gegeven door nabestaanden van Marnix Rueb, de geestelijk vader van Haagse Harry.In een portiekwoning aan de Groen van Prinstererlaan is woensdagmiddag het stoffelijk overschot van een 91-jarige man aangetroffen. Het zou gaan om de bewoner van de woning. Een familielid tipte de politie.Oliegigant Shell gaat wederom banen schrappen. Na een eerdere fikse reorganisatie zullen nu ook banen verdwijnen op de afdeling Projects & Technology. De afdeling heeft een locatie in Rijswijk.Baby MJ ligt tevreden te slapen in de armen van zijn moeder Naomi White, hoe anders en hectisch was de bevalling op 10 juli jl. MJ werd namelijk niet in het ziekenhuis geboren maar op de parkeerplaats van het HagaZiekenhuis in Den Haag.Vandaag geleidelijk wat zon, in de avond is er kans op (onweers)buien. Het wordt zo'n 19 graden.