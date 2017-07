Voorschoten ruilt paardenmarkt in voor paardendagen

Foto: Paardenmarkt 2016

VOORSCHOTEN - In Voorschoten worden vanaf vrijdag de paardendagen gehouden. Drie dagen lang staat het dorp in het teken van paarden. De paardendagen worden dit jaar voor het eerst gehouden en zijn in de plaats gekomen van de paardenmarkt, die altijd een dag duurde.

De paardendagen worden op vrijdag geopend met de kortebaandraverij op de Van Beethovenlaan. In totaal doen er 22 paarden mee. De aanvang is 13:00 uur. De eerste start valt omstreeks 13:30 uur.



Zaterdag wordt voor de 735ste keer de paardenmarkt gehouden. Vanaf 06:00 uur is de aanvoer van paarden en pony's. De aanvoer is bij de slagboom op de hoek Voorstraat-Molenlaan. Er worden geen andere dieren tot de markt toegelaten. Verder is er onder meer een streekmarkt en wordt het traditionele koekslaan gehouden. Wie het snelst een koek doormidden slaat is de winnaar. Ook is er een kermis.



Zondag worden de paardendagen afgesloten met een braderie. Voor de kinderen is er die dag ponyrijden of meerijden in een ponykoets.