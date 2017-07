COLUMN: Niet de andere kant opkijken

DEN HAAG - Ik heb een beetje een haat-liefdeverhouding met de camping. Het samenzijn, het lekkere buiten zijn en het hele dagen keutelen en drentelen tussen ontbijt, lunch, zwembad en avondeten, vind ik heerlijk. Op de camping hoef je niks, je bent immers al aan het kamperen en dat is meer dan genoeg om je dag mee te vullen. Zalig!

Wat ik minder vind is het enorme gebrek aan privacy. Niet dat het een groot geheim is welk boek ik lees of dat niemand mag weten dat we vanavond alweer patatjes hebben gehaald. Waar ik moeite mee heb is dat je op de camping niet alleen te maken hebt met de nukken en hummen van jezelf en je eigen kroost, maar dat je ook voortdurend deelgenoot bent van alles wat er in de tenten om je heen gebeurd.Uiteraard probeer ik daar niet te veel aandacht aan te geven. Het getuigt immers van goede manieren als je net doet als of je niks in de gaten hebt wanneer bij de tent aan de overkant voor de zoveelste keer een rel uitbreekt over wie vanavond de afwas moet doen. En dus doe ik ook alsof mijn neus bloedt als een paar tenten verderop moeder en zoon elkaar uitmaken voor alles wat lelijk is. Dat is beleefd. Het zijn mijn zaken niet. Overal gebeurt toch immers wel eens wat?Een aantal jaar geleden, mijn jongens waren nog in die heerlijke leeftijd waarop ze met schepnet en emmer de sloten uitdregden, stonden we op de camping naast een gezin waar ik zo verdrietig van werd, dat ik onze tent begon te mijden. Het waren geen rotmensen hoor. Ze hadden een dochter. En ja, dat was wel een portret. Daar zat, zoals men dat zegt, een kop op. Ze had een grote mond en was ook behoorlijk onvoorzichtig. Ze keek niet zo goed om zich heen en struikelde dan over de scheerlijnen waardoor die losschoten. Ze rende zonder te kijken bijna tegen een fietser op. Deze dame had haar ouders hard nodig om haar bij te sturen. Anders konden er echt ongelukken gebeuren.Haar ouders hadden hier een dagtaak aan en deden dat door haar geen seconde uit het oog te verliezen en door alles wat ze deed of zei van commentaar te voorzien. 'Pas nou op', 'doe nou niet', 'hou daar mee op', 'blijf daar maar af, anders gaat het weer mis'. Ik snapte waar de ouders vandaan kwamen. Hoe dit was ontstaan en waarom ze het zo deden. Maar ik werd er zo verdrietig van. Want dat kan toch geen fijne manier zijn om op te groeien. Hoe kun je zo nu ooit een beetje zelfvertrouwen ontwikkelen? En wat een nare sfeer om voortdurend in te leven als gezin.De ouders waren zich overigens van geen kwaad bewust. Dit was een 'oplossing' om het gedrag van hun dochter te beteugelen. En het werkte, tot op zekere hoogte. Ze hadden geen idee van het effect wat hun opvoedstijl op mij had of hoe naar het op mij overkwam. Dit was hun gezin en hun normaal.En daar moest ik aan denken bij de berichten over het verwaarloosde jongetje op de camping in Winterswijk. Wat zal voor die mensen hun 'normaal' zijn geweest? Ik ken deze mensen niet, en weet niets van hun achtergrond of van wat er precies gebeurd is. Maar blijkbaar zijn zij met hun gezin zoals het is naar een camping gegaan. Waar iedereen alles van je kan zien en horen. En hebben zij zich niet gerealiseerd hoe hun gezin er uit ziet voor een buitenstaander. En wat daar de consequenties van zouden kunnen zijn. Gelukkig maar, want anders was dit misschien nooit aan het licht gekomen en had dit jongetje nooit geholpen kunnen worden.En gelukkig was er dit keer iemand die niet te beleefd was om in te grijpen. Die niet de andere kant op keek. En dan vraag ik me toch weer af waar de grens ligt. Bij een kind dat door zijn moeder uitgemaakt wordt voor tyfusjong? Bij een kind dat de hele dag gekleineerd wordt? Wanneer had je eigenlijk moeten ingrijpen? En wanneer moet je het laten gaan? Ik weet het soms echt niet. Maar zelfs jaren later denk ik soms nog aan haar terug, dat onbesuisde dametje in de tent vlak naast die ons.