ADO Den Haag zet eerste stappen op Chinese bodem

Ontvangst op de luchthaven van Beijing (foto: Omroep West)

Spelers wachten geduldig op de bagage (foto: Omroep West)

Groepsfoto op de luchthaven van Beijing (foto: Omroep West)

Trainer Fons Groenendijk en materiaalman Rob Ravestein (foto: Omroep West)

Trevor David kijkt een film tijdens de vlucht (foto: Omroep West)

Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers in het vliegtuig (foto: Omroep West)

Danny Bakker en Nick Kuipers relaxen in het vliegtuig (foto: Omroep West)

Ook Wilfried Kanon (aflopend contract) is meegevlogen naar China (foto: Omroep West)

Rond drie uur Nederlandse tijd landde de Haagse club in China. De vlucht verliep volgens verslaggever Jim van der Deijl zeer voorspoedig. Eenmaal geland in Beijing, werden ze hartelijk ontvangen door onder meer een handjevol Chinese fans, die in groen-gele shirts op de groep stonden te wachten.Tijdens de tien uur durende vlucht vermaakte de grote Haagse groep zich prima.Verslaggever Jim van der Deijl vertelde donderdagmorgen in het Radio West-programma Mogge Michiel hoe de vlucht is verlopen en blikt vooruit op de eerste dag in Beijing, waar het op dit moment broeierig weer is.Na de lunch van donderdagmiddag vertrekt de spelersgroep naar het veld om de eerste training op Chinese bodem af te werken. 's Avonds staat een diner gepland.Omroep West reist de gehele trip achter ADO Den Haag aan doet via alle kanalen dagelijks verslag. Op 11 augustus zendt TV West een documentaire uit over de trip van ADO Den Haag naar China. De eerste aflevering is om 17.00 uur te zien.