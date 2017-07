Baasje hond vindt gebakken spons, dodelijk voor dieren

Foto: Archief twitter.com/wijkagWaterwijk

DEN HAAG - Op de Weidevogellaan in Den Haag is gebakken spons gevonden door iemand die zijn hond uitliet. Het stukje gebakken spons werd gevonden in het plantsoentje tussen de Weidevogellaan en de Gruttosingel.





Een gebakken spons wordt doelbewust in (frituur)vet gebakken om de spons een lekkere lucht en smaak te geven voor honden en katten. Als zij de spons opeten dan kan dat dodelijke gevolgen hebben. Het stuk spons zet uit in hun buik waardoor het de maag of darmen kan afsluiten, waardoor het dier kan overlijden.



Het stukje is afgegeven aan iemand van het wijkhandhavingsteam. Niet bekend is of er meer gebakken spons ligt. Vooral voor honden en katten zijn deze stukken zeer gevaarlijk.