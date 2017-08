Doneer je voetbal aan het Vakantiebos bij Don Bosco Rijswijk

RIJSWIJK - De 51ste editie van het Vakantiebos bij Don Bosco Rijswijk is dinsdag van start gegaan. Er worden activiteiten voor kinderen van vier tot zestien georganiseerd maar ze komen voetballen en stiften te kort.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Ruim 70 vrijwilligers werken zich de aankomende weken in het zweet om kinderen te vermaken en het zou daarom fantastisch zijn als we ze kunnen helpen met stiften en wat voetballen.



De donaties kunnen worden afgeleverd bij Omroep West aan de Laan van ’s Gravenmade 2 in Den Haag. Of bel even met 070 307 88 88.