'De vrouwen van de renners hebben de (wielren)broek aan'

WATERINGEN - Giro-winnaar Tom Dumoulin en Tour-etappewinnaar Bauke Mollema zijn donderdag de grote publiekstrekkers bij het wielercriterium in Wateringen. Het geheim om zulke goede renners naar Wateringen te halen? Marco Vijverberg, de organisator van de Profronde Westland zegt tegen Omroep West dat de sleutel tot dit succes de vrouwen van de renners zijn.

Ramon Sinkeldam en Koen de Kort,

Bauke Mollema en Jos van Emden,

Niki Terpstra en Tom Leezer,

Laurens ten Dam en Dylan van Baarle,

Tom Dumoulin en Lennard Hofstede.

'We leggen niet de renners in de watten, maar de vrouwen. Want die bepalen in de toekomst waar de renners gaan rijden. De vrouwen hebben de broek aan, de wielrenbroek', besluit Vijvergerg lachend. Behalve Dumoulin en Mollema zijn onder meer de regionale Tour-deelnemers Dylan van Baarle (Zoetermeer), Koen de Kort (Gouda) en Tom Leezer ('s-Gravenzande) te bewonderen in het Westland.De hele dag is er van alles te doen in Wateringen. De dag begint om 10.30 uur met de jongelingen die koersen. Ook staat er een Dikke Banden Race op het programma. Voorafgaand aan de wielerwedstrijd van de professionals - die dit jaar 65 kilometer is i.p.v. 100 kilometer- is er de Sprintcup. Dat is een koppeltijdrit die om 18.30 start.Daarbij zijn tien toppers in een loting aan elkaar gekoppeld: