Werkstraf voor stelende penningmeester: 'Ik had dit nooit moeten doen'.

Foto: Archief

NIEUWKOOP - Een man uit Den Helder (60) is donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor het verduisteren van 16.000 euro. De man was penningmeester bij de Vereniging van Grond- Watereigenaren in Noorden, gemeente Nieuwkoop. Hij vergokte het geld van de vereniging in de hoop zijn eigen schulden af te lossen.

Geschreven door Sander Knura

Politie- Justitieverslaggever

Gokken doet hij niet meer, zegt hij. Ook heeft Anderan M. inmiddels werk gevonden, in een keuken. Hij werkt dertig uur in de week en dat wordt waarschijnlijk meer. 'Ze zijn blij met me'. Hij heeft plannen om in te trekken bij zijn moeder en leeft zuinig. Zo hoopt hij de schuld aan de vereniging af te lossen. Want hij heeft heel veel spijt: 'Ik had dit nooit moeten doen'.



Maar Anderan ziet eind vorig jaar geen andere uitweg meer. Hij heeft schulden bij de belasting en bij de bank. Hij heeft zijn baan opgezegd. Ook de overname van een bedrijf loopt op niks uit. 'Daarna is het alleen maar bergafwaarts gegaan', vertelt hij tegen de rechter. In 'een dwaze poging om alles te redden', besluit hij het geld van de vereniging in te zetten om zijn financiële problemen op te lossen.



Gokken om uit de schulden te komen



Met drank op begint Anderan te gokken met bedragen rond de 2.000 euro per keer. 'Je hoopt het toch recht te trekken', zegt hij tegen de rechter. Maar dat lukt niet. 'In een keer was de vereniging bankroet', vertelt de nieuwe penningmeester die ook in de zaal zit. Anderan vindt het vervelend wat hij de vereniging heeft aangedaan. Hij wil alles terugbetalen.



Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat Anderan in zijn functe als penningmeester het vertrouwen heeft geschonden. 'Bij de penningmeester zou het geld in goede handen moeten zijn', zegt de officier van justitie. Ze waardeert dat Anderan een excuusmail heeft gestuurd en spijt heeft betuigd.



Honderd uur werkstraf



Ze eist een werkstraf van 100 uur, waarvan 50 uur voorwaardelijk. 'Eigenlijk staat hier een gevangenisstraf op, maar dat vind ik niet passend in dit verhaal', zegt de officier van justitie. Ook moet Anderan al het geld terugbetalen aan de vereniging.



De rechter gaat mee met de eis van het OM. Dat Anderan het heeft gedaan staat vast, vindt ze. 'Je schendt het vertrouwen dat mensen in je hebben gesteld, maar u beseft dat wel'. Anderan is opgelucht 'Het valt wel mee eerlijk gezegd', zegt hij als de rechter vraagt wat hij van de straf vindt.