Wat weten we van Laura H.? Een chronologisch overzicht in vijf vragen (en antwoorden)

DEN HAAG - De rechtbank in Rotterdam bepaalde woensdag dat Laura H. vrijkomt. De 21-jarige Haagse zat sinds vorig jaar vast na haar terugkeer uit het gebied van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Wel zitten er restricties aan haar vrijlating. Een chronologisch overzicht van wat we tot dusverre weten in vijf vragen en antwoorden.

Laura zei vorig jaar juli in een interview met Kurdistan24 dat zij is ontsnapt uit de handen van IS. Zij en haar gezin zouden naar Turkije op vakantie zijn gegaan. Haar man dwong de Haagse tijdens die vakantie om naar Syrië en uiteindelijk naar Raqqa te gaan, de hoofdstad van het kalifaat van IS. Na een week vertrok ze met haar kinderen naar het Iraakse Mosul. De vader van Laura kwam in contact met een particuliere Duitse stichting, die tegen betaling van 10.000 euro hun bevrijding wist te regelen. Terrorismedeskundigen trokken het verhaal in twijfel. Zij dachten dat Laura met opzet naar Syrië vertrok. Bij terugkomst in Nederland werd ze meteen in de boeien geslagen Het Openbaar Ministerie (OM) verdacht haar van deelname aan een terroristische organisatie in Syrië en/of Irak. Ook hielden ze er rekening mee dat Laura terug was gestuurd om een aanslag te plegen. Haar twee kinderen werden ondergebracht in een pleeggezin. Het OM startte een onderzoek om te zien wat haar rol precies is geweest. In november 2016 kwam ze voor het eerst voor de rechter.Het OM stelde dat er nog veel onderzoek moest worden gedaan naar de 'opmerkelijke rol' van Laura. Daarom moest ze worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Uit verklaringen zou blijken dat ze in juli 2015 vol overtuiging naar Syrië vertrok. Zo werd van een bankrekening 2.000 euro opgenomen en werden abonnementen opgezegd. Ook gaf de Haagse in haar omgeving aan dat de reis naar IS-gebied een bewuste keuze was en dat zij onder de wetten van de islam wilde leven. Laura bekeerde zich op haar zeventiende tot de islam en leerde haar Nederlandse man van Palestijnse afkomst kennen via een datingsite voor moslims.Haar vorige advocaat raadde haar af om te reageren. Daarom gaf ze pas in januari dit jaar voor de eerste keer een verklaring bij de rechtbank. Ze ontkende lid te zijn (geweest) van een terroristische organisatie. 'Ik ben teruggekomen omdat ik het vreselijk vond wat IS daar allemaal deed. En nu wordt gedaan alsof ik een crimineel ben', vertelde ze . Ondanks haar oproep moest ze toch langer blijven vastzitten tot de inhoudelijke behandeling in juli. Overigens werd haar man – Ibrahim I. – volgens dagblad Trouw in mei opgepakt in Mosul door Iraakse troepen. Of dit ook daadwerkelijk haar man is, blijft onduidelijk.Na een jaar onderzoek van het OM bleek dat er geen bewijs was dat Laura naar Nederland was teruggestuurd met de opdracht om een aanslag te plegen. Wel blijft ze verdachte aan deelname aan en voorbereiden van deelname aan een terroristische organisatie. Toen haar advocaat om haar voorlopige vrijlating vroeg, verzette het OM zich daar niet langer tegen. Daarom komt ze 1 augustus voorlopig vrij . Wel moet de Haagse tot de inhoudelijke behandeling van het proces op 12 en 13 oktober verblijven op een door de rechtbank aangewezen adres. Ook moet ze een enkelband dragen, geen contact hebben met de media en gaat praten met een islamdeskundige. Verder krijgt ze een contactverbod voor haar man en zijn familie én mag ze niet in de buurt van de landsgrenzen komen.