Drugshandelaar Zoetermeer aangehouden na klachten

Foto: Politie

ZOETERMEER - De politie heeft dinsdag een 21-jarige man uit Zoetermeer en zijn 18-jarige vriendin aangehouden op verdenking van drugshandel. Dat heeft de politie donderdag bekend gemaakt.

Dinsdag volgden agenten van het zogenoemde flexteam een vermoedelijke drugshandelaar toen hij in een auto door Zoetermeer reed. De agenten zagen dat hij op diverse plekken in Zoetermeer drugs afleverde. Na de deals werden de veelal minderjarige afnemers aangehouden voor ondervraging.



De hoofdverdachte werd uiteindelijk met zijn vriendin aangehouden voor zijn woning in Zoetermeer. In zijn huis werden hard- en softdrugs gevonden. De auto is in beslaggenomen. De politie kwam de twee op het spoor na tips van omwonenden.