Met een schaartje op fruitjacht in de kas

Fruit plukken in Monster | Foto: Omroep West

MONSTER - 'Het is avontuurlijk om tussen de takken te lopen, naar je fruit te zoeken en het zelf te plukken. In de supermarkt kan dat niet' , vertelt een van de kinderen die gewapend met een schaartje en een bakje in de kas van kwekerij Framblij in Monster rondloopt. Het is een populaire bezigheid zo op een woensdag tijdens de zomervakantie. De rij van enthousiaste fruitliefhebbers loopt ver tot voorbij de ingang van de kas.





'Je leert nieuw fruit proeven' vertelt een van de vrijwilligers van Framblij. Vandaag liet ze veel mensen met de Japanse wijnbes kennismaken. 'Die stoppen de mensen dan weer in hun bakje.'



Bij de kwekerij hebben ze het gat in de markt ontdekt. Mensen zelf hun fruit laten plukken. Ouders zien er de kans in om hun stadse kinderen te laten zien waar fruit vandaan komt. 'En het is biologisch', vult een moeder aan, voordat ze weer doorloopt om dochterlief het bakje verder te laten vullen met frambozen, aardbeien of bramen.