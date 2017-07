Lichaam gevonden in water bij Soestdijksekade Den Haag

Lichaam gevonden | Foto: Regio 15

DEN HAAG - In het water bij de Soestdijksekade in Den Haag is donderdagmiddag een lichaam aangetroffen. Wat er is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Volgens een woordvoerder van de politie wordt het lichaam op dit moment geborgen. Meer kon hij er niet over kwijt op dit moment.



De politie onderzoekt de zaak.