Buurtapp Nextdoor steeds vaker ingezet door buurtpreventieteams

VOORBURG - Steeds meer buurtpreventieteams maken gebruik van de app Nextdoor. In onze regio wordt de app door zo'n 450 buurten gebruikt; dat is iets meer dan de helft van alle buurten in de regio. Voor buurtpreventieteams is Nextdoor een handig hulpmiddel.

Nextdoor houdt gebruikers op de hoogte van alles wat er gebeurt in de buurt. 'Je kunt via de app een oppas zoeken, spullen lenen, evenementen aankondigen, maar ook tips over veiligheid delen', zegt Kitty van Muiswinkel van Nextdoor Nederland. '14 procent van de gesprekken in de app gaat over veiligheid en buurtpreventie, dat is best een groot gedeelte.'Het buurtpreventieteam van Voorburg-West gebruikt inmiddels ook Nextdoor. De buurt heeft 278 leden op Nextdoor. Geer de Jager, coördinator van het buurtpreventieteam: 'Het bereik is veel groter en je krijgt dus ook veel meer meldingen binnen. We hebben ook drie WhatsApp groepen, maar daar zit niet de hele wijk in, dat gaat vaak per straat.'Volgens Nextdoor dragen ze op die manier ook bij aan de sociale veiligheid. 'Je leert elkaar kennen via de app, maakt in het echt ook eens een praatje en dat vergroot het veiligheidsgevoel.' Uit onderzoek van Nextdoor blijkt dat de helft van de gebruikers zich meer betrokken voelt bij de buurt.Een appgroep met 278 gebruikers heeft ook nadelen. 'Er komt van alles voorbij. Iemand wil een fiets lenen of een kruiwagen, het gaat niet alleen over veiligheid', zegt Geer de Jager. Maar volgens Nextdoor is dat makkelijk te voorkomen: 'De app is ingedeeld categorieën, meldingen kun je per categorie aan- en uitzetten.'