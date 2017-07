'Gotta Catch 'em All': is de Pokémon-rage herboren?

DEN HAAG - Starend naar het schermpje van hun telefoon lopen tientallen kinderen, maar ook volwassenen door de straten van Rijswijk, en langs het strand van Kijkduin. Speurend naar nieuwe Pokémon-beestjes. De vraag rijst: is de Pokémon Go-rage herboren?

'Het spel is vorig jaar na de zomer overleden, maar het bloeit nu weer een beetje op', vertelt een 14-jarig jongetje. Hij is speciaal vanuit Papendrecht naar het strand van Kijkduin gekomen om de nieuwe Pokémon te vangen. 'Ik ga voor de zeldzame Articuno, een blauwe vogel, maar de kans dat je die vangt, is heel erg klein.'De zeldzame soorten kunnen alleen worden gevangen met meerdere spelers. Je moet dus met zijn allen bij elkaar komen om de bijzondere Pokémon te strikken. 'Op WhatsApp vertellen we aan elkaar op welke locatie de speciale Pokémon verschijnen, en dan gaan we met zijn allen erop af. Je moet hem gezamenlijk verzwakken, voordat je hem kan vangen', vertelt de jongen.Kijkduin werd vorig jaar uitgeroepen tot de Pokémon-hoofdstad van Nederland . Spelers kwamen vanuit heel het land naar Kijkduin om hun favoriete beestje te bemachtigen. De groenteboer op het Deltaplein weet het nog goed: 'Het stond hier zwart van de mensen die allemaal bezig waren met die Pokémon-gekte.'Het lijkt onwaarschijnlijk dat het dit jaar op een nieuwe hype uitloopt. Het aantal mensen dat het spel actief speelt is aanzienlijk afgenomen. 'Het zijn alleen nog de fanatiekelingen die Pokémon-Go App nu nog spelen', vertelt een vrouw uit Rijswijk. Ze is samen met haar zoon op pad om de zeldzame Articuno te vangen.'Super moeilijk', vertelt ze. 'Je moet echt geluk hebben om hem te kunnen vangen. Ik geloof niet dat het dit jaar net zo populair wordt als vorige zomer. Deze opleving zal waarschijnlijk van korte duur zijn.'Hype of niet, 'Gotta Catch 'em All' blijft het belangrijkste motto van het spel. De Rijswijkse moeder ziet de zeldzame Articuno aan haar neus voorbijgaan, maar haar zoontje heeft maar geluk. 'Jaaaa!', schreeuwt hij. 'Ik heb hem.'