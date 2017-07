Wimbledon-winnaar getipt als toekomstig nummer één van de wereld

Diede de Groot in actie op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. (Foto: ANP)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Diede de Groot is weer terug in Nederland. Bijna twee weken geleden schreef de twintigjarige rolstoeltennisster het meest prestigieuze grand slam toernooi op haar naam: Wimbledon. Deze week traint ze weer voor het eerst bij tennis- en squashcentrum Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn.

Tijdens haar eerste training bij Nieuwe Sloot neemt De Groot de nodige felicitaties in ontvangst.'Het is een grote stap in mijn nog jonge carrière. Ik train pas drie jaar full time en als je dan nu al zoiets groots kan winnen, is dat echt geweldig', vertelt ze. Dit jaar komt De Groot voor het eerst uit op grand slam-toernooien. Bij de Australian Open en op Roland Garros strandde ze nog in de eerste ronde, maar haar debuut op Wimbledon was direct goed voor de toernooizege.



Dankzij haar toernooizege stijgt De Groot naar de derde plek op de wereldranglijst. Bijna alle rolstoeltennisvolgers tippen haar als de toekomstig nummer één van de wereld. 'Die potentie heeft ze zeker', vindt De Groots coach Amanda Hopmans. 'Ze moet de komende jaren werken aan haar constantheid en ervaring opdoen. Dan komt die nummer één-positie vanzelf een keer in zicht.'



Doel is goud veroveren



Het grote doel voor De Groot is goud veroveren in het enkelspeltoernooi op de Paralympische Spelen in Tokyo (Japan) in 2020. Vorig jaar zomer werd ze nog vierde in het Braziliaanse Rio de Janeiro bij de Paralympics. Komende week vertrekt De Groot opnieuw naar Engeland om mee te doen aan de British Open. Over een maand staat het volgende grand slam-toernooi op de rol: de US Open in New York (Verenigde Staten).