'Omgekeerde Bloempot' heeft nieuw plekkie gevonden

NAALDWIJK - De zittende plant op de 'Omgekeerde Bloempot' bij de Veilingroute is in de nacht van woensdag op donderdag verplaatst naar het Vlietpolderplein. Het kunstwerk, met een gewicht van naar schatting 10.000 kilo, moet verkassen van de locatie bij de Jupiter om ruimte te maken voor verbreding van de Veilingroute. Voor de klus is speciaal transport opgetrommeld voor het vervoer naar de Verlengde Veilingroute.





De nieuwe locatie van de 'Omgekeerde Bloempot', die op 1 juni 2007 tegenover veiling FloraHolland werd onthuld door de toenmalige Commissaris van de Koningin Jan Fransen, ligt op ongeveer 500 meter van het Vlietpolderplein, aan de zuidzijde van de Verlengde Veilingroute.



Aanvankelijk was het plan om de zijbladen van de plant tijdelijk te verwijderen. Maar uiteindelijk is van het inzetten van een snijbrander afgezien, omdat de constructeur bang was dat door een hersteloperatie het kunstwerk niet zo mooi meer zou worden als het origineel. Dit betekende een meevaller voor Huub Kortekaas en zijn vrouw Adelheid, die het kunstwerk hebben ontworpen.