Drievliet sluit attractie na dodelijk ongeval in Amerika

Foto: Website Drievliet

DEN HAAG - Het Haagse attractiepark Drievliet sluit voor nog onbepaalde tijd de attractie Nautilus. Aanleiding is het ongeluk met een soortgelijke attractie in het Amerikaanse Columbus. Daarbij kwam één persoon om het leven. De attracties zijn van dezelfde fabrikant.

'We hebben nauw contact met de Nederlandse fabrikant. Die onderzoekt het. Het is belangrijk dat we eerst weten wat er precies aan de hand is. Tot die tijd blijft de attractie stilstaan. Hopelijk krijgen we snel uitsluitsel', vertelt Drievliet-woordvoerder Jos Faaij.



Op een kermis in het Amerikaanse Columbus ging het woensdag mis met de attractie 'Fire Ball'. Tijdens een rit brak een rij stoeltjes af. Daardoor werden mensen in volle vaart uit het toestel geslingerd. 'Ik heb het filmpje gezien. Dat ziet er vreselijk uit, aldus Faaij.



Keuring attractie



De attractie is van fabrikant KMG Rides, net als Nautilus. De Drievliet-attractie werd dit seizoen voor de opening van het park nog gekeurd door de fabrikant. 'Ook kijkt onze technische dienst de attracties dagelijks na. Dat moet gewoon. Nautilus staat al tien jaar bij ons en we hebben nog nooit problemen ermee gehad.'



Op de kermis in Tilburg staat een soortgelijk attractie. Deze is ook al sinds donderdagochtend gesloten.