Oud-misdienaar wil dat kerk misbruik Poeldijk erkent

POELDIJK - Een voormalige misdienaar uit Poeldijk hoopt dat de rooms-katholieke kerk wil erkennen dat er in de jaren '60 andere jonge misdienaars zijn misbruikt door een priester. Jos de Brabander ontsnapte aan de ontucht, maar zeker vijf andere misdienaren niet. Vier van hen pleegden later zelfmoord. De Brabander vindt dat de kerk het aan de nabestaanden verplicht is om een gebaar te maken.

Het misbruik vond plaats in het Jozefhuis, een bejaardentehuis naast de katholieke kerk in Poeldijk. Het tehuis is al lang vervangen door nieuwbouw, maar indertijd - toen er nog een kapel aan vast zat - werden er kerkdiensten voor de bewoners gehouden, waar dan natuurlijk misdienaars bij waren.'De andere jongens mochten thee drinken in de kamer van de rector. Daar was ik best jaloers op,' vertelt De Brabander. 'Ik heb ook wel eens gevraagd of ik niet ook thee mocht drinken, maar dat wilde hij niet. Hij vond me te brutaal.' Achteraf is de oud-misdienaar maar wat blij dat hij op die manier de dans is ontsprongen.Vier misdienaren uit zijn tijd pleegden zelfmoord , allemaal toen ze begin twintig waren, zo'n vijftien jaar nadat het misbruik had plaatsgevonden. 'De moeder van één van de jongens kwam bij mij in de slagerij en vertelde het hele verhaal. Toen viel pas het muntje.'In het katholieke Poeldijk van de jaren ’60 werd er liever niet over gepraat. 'De kerk had toen zo'n invloed op de samenleving. Het werd onder het kleed geveegd.' Omdat er niet over gepraat werd, heeft de kerk ook nooit excuses gemaakt.Zover hoeft het voor De Brabander ook niet te komen. 'Maar ik wil dat het niet ontkend wordt, en niet gebagatelliseerd. Het is gebeurd, er zijn slachtoffers gevallen. Het zou netjes zijn naar de nabestaanden van de vier jongens, als de kerk in elk geval zegt "het had niet mogen gebeuren en we zijn daar toen niet goed mee omgegaan".'De Brabander is wel nog steeds katholiek, hoewel hij niet meer elke week in de kerk komt. 'Maar je mag een instituut niet afschrijven vanwege de daden van één zo’n lampenkap.'Het bisdom Rotterdam, waar Poeldijk onder valt, beraadt zich nog op een reactie.