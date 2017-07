ADO-supporter beleeft tijd van zijn leven in China: 'Zo dichtbij kom je nooit meer'

DEN HAAG - Het is de mooiste belevenis van zijn leven. Remi Meijer is al zijn leven lang supporter van ADO Den Haag. Net als veel andere supporters deed hij mee aan de win-actie voor de reis naar China. Hoe groot is de kans dat je wint, dacht hij. Maar toen werd Meijer gebeld met het heugelijke nieuws dat hij met ADO mee mocht naar de andere kant van de wereld.

'Ik zat thuis en ineens ging de telefoon. Ik zei:’, vertelt Remi over het moment dat hij het goede nieuws ontving. 'Ik belde gelijk mijn vrouw op. We hadden deze week eigenlijk een concert gepland staan, maar ja, daar kon ik niet heen. Gelukkig vond mijn vrouw het niet erg.''ADO is mijn cluppie, mijn alles. Er gaat geen dag voorbij dat ik niets volg', straalt hij zichtbaar van oor tot oor. 'Dit is dan ook de belevenis van mijn leven. Zo dichtbij kom je nooit. En dan is het ook nog eens in China, waar ik nog nooit geweest ben.' Zelf is Remi groot fan van Tom Beugelsdijk. Op zijn arm heeft hij de bekende uitspraak ‘ Rustaaagh ’ staan.‘Ik heb Tommie net al een hand gegeven. Kloppie op m’n schouder gekregen. Mijn avond kan niet meer stuk.’