Lex Immers wil zoveel mogelijk van de Chinese cultuur opsteken: 'Kom hier niet elke dag'

DEN HAAG - Lex Immers wil de komende dagen zoveel mogelijk van de Chinese cultuur opsteken. Nu hij met ADO Den Haag in het Aziatische land op bezoek is, kijkt hij het meest uit naar het bezichtigen van monumenten.

'Ik kom niet elke dag in China. Het lijkt mij fantastisch om te zien hoe de mensen hier leven en hoe het eraan toe gaat.' Inmiddels hebben Immers en zijn medespelers al wel meegemaakt hoe druk het in Beijing kan zijn. De reis van het hotel naar het trainingsveld is lopend vijf minuten. 'Maar met de bus is dat 35 minuten. Het is echt enorm druk.'ADO Den Haag zette woendag op donderdagnacht voet op Chinese bodem. De reis, die ruim een halve dag duurde, is prima verlopen. 'We hebben heerlijk gezeten in het vliegtuig, Business Class. Ik heb geen last gehad van de vlucht en ben redelijk goed aangekomen qua vermoeidheid.'Het enige waar Immers een beetje tegenaan hikt, is de warmte. 'Het is heel benauwd. Zelfs als je niets doet, verlies je al veel vocht. We zijn met ADO Den Haag in Cyprus en Suriname geweest. Daar kun je het wel een beetje mee vergelijken.'