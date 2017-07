Drievliet wacht gespannen op antwoorden uit Amerika

DEN HAAG - 'We wachten met spanning op antwoorden uit Amerika', zegt Jos Faaij, woordvoerder van attractiepark Drievliet. Het park in Den Haag sloot donderdag de attractie Nautilus. In Amerika kwam bij een ongeluk met een soortgelijke attractie woensdag een persoon om het leven.

Het nieuws kwam hard aan bij het familiepark. 'We hebben meteen de fabrikant gebeld en gezegd dat we de attractie hebben gesloten tot er meer duidelijk is.''Het laatste waar je als park op moet bezuiningen is onderhoud', zegt Faaij. In Amerika ging het om een kermismodel. Dat wil zeggen dat de attractie daar steeds in en uit elkaar wordt gehaald. Daar zou het volgens de woordvoerder wel eens fout kunnen zijn gegaan. 'Drievliet heeft een parkmodel die ook dit jaar door de APK-keuring kwam. Maar uit voorzorg wachten we op antwoorden uit Amerika.'Drievliet laat alle attracties jaarlijks keuren. 'We krijgen alleen een certificaat als we door die keuring komen. We hebben ook een servicecontract met de fabrikant die preventief onderhoud pleegt. Ieder boutje dat versleten lijkt vervangen we preventief. Onze technische dienst kijkt de attracties dagelijks na.'Het Haagse attractiepark hoopt dat er snel duidelijkheid komt over de oorzaak van het dodelijke ongeval.