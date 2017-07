D66 en Partij voor de Dieren willen einde aan ongewenste reclamefolders

DEN HAAG - D66 en Partij voor de Dieren in Den Haag bundelen hun krachten in de strijd tegen ongewenste reclamefolders. Als het aan beide fracties ligt, krijgen inwoners van Den Haag alleen nog maar reclamefolders in hun brievenbus als zij daar nadrukkelijk om vragen met een ‘ja-ja-sticker’. Op dit moment moeten ze een ‘nee-nee-sticker’ gebruiken om geen reclamefolders te krijgen.

'Een gemiddeld huishouden ontvangt zo’n 34 folders per week. Veel mensen gooien die ongelezen weg. Dat is een enorme verspilling van papier en dus ook bomen die voor niets zijn gekapt', zegt D66-raadslid Anne Toeters. 'Met een 'ja-ja-sticker' krijgen alleen nog de mensen die de folders daadwerkelijk willen lezen deze nog in de brievenbus.'Het idee voor deze – gratis - sticker is overgewaaid vanuit Amsterdam. In de hoofdstad wordt dit systeem vanaf 2018 ingevoerd. De gemeente verwacht met die maatregel zesduizend bomen per jaar te kunnen sparen.Het Haagse gemeentebestuur was eerder enthousiast over het plan, maar wilde wachten hoe de Amsterdamse evenknie hier invulling aan zou geven. Nu Amsterdam het plan gaat uitvoeren, willen beide fracties dat Den Haag volgt.'Als een grote stad als Den Haag deze stap neemt, kunnen tienduizenden kilo's papier per jaar worden bespaard', aldus Partij voor de Dieren-raadslid Christine Teunissen.