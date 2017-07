Nieuwe spelersbus voor ADO Den Haag; selectie in stijl naar uitduels

Nieuwe spelersbus ADO Den Haag (foto: ADO Den Haag)

DEN HAAG - De spelers van ADO Den Haag gaan vanaf komend voetbalseizoen in stijl naar uitwedstrijden. De Haagse club krijgt namelijk een gloednieuwe bus die volledig bestickerd is. Het is een langgekoesterde wens van zowel de club als de supporters die hiermee in vervulling gaat.

De komende week worden de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i gezet. Op de Open Dag (zondag 6 augustus) wordt het paradepaartje gepresenteerd.



De linkerkant van de bus (foto: Omroep West)

De rechterkant van de bus (foto: ADO Den Haag)



De afgelopen tijd is er in samenwerking met de HTM aan het ontwerp gewerkt. De buitenkant van de bus bevat veel details. Zo zijn clubhelden Aad Mansveld en Lex Schoenmaker duidelijk zichtbaar en zijn er verder uitingen van onder andere het kampioenschap in 2002/2003, de supporters, het clublied én het Zuiderparkstadion op de bus te zien.