Westland in de ban van Profronde, Dumoulin favoriet

WATERINGEN - Wielerfans uit het Westland en omstreken kunnen hun geluk niet op. Donderdag is het weer tijd voor hét wielerevenement in Wateringen, de 45ste editie van de Westlandse Profronde.

De winnaar van vorig jaar, Dylan Groenewegen komt niet, maar Giro-winnaar Tom Dumoulin en Tour-etappewinnaar Bauke Mollema maken een hoop goed.Het programma begon donderdagochtend en voorafgaand aan de Profronde start om 18.30 uur een speciale koppeltijdrit. De race werd gewonnen door Laurens ten Dam en Dylan van Baarle.Het echte werk, de wielerronde van 65 kilometer, start om 19.30 uur. De winnnaar wordt om 21.30 uur gehuldigd. Publieksfavoriet is en blijft Giro-winnaar Dumoulin. Veel kinderen zijn in Wateringen te vinden in de hoop een handtekening van hun sportheld te scoren.[Tweethttps://twitter.com/kars_sport/status/890629173986836480]Voor degene die niets met sport hebben, vanaf 17.00 uur is het feest op het plein in Wateringen. De hele avond staan daar dj's.