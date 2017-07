Vijf jaar geëist tegen Nootdorpse vader wegens seksueel misbruik

NOOTDORP - Het OM eist een celstraf van vijf jaar en een lichte vorm van tbs tegen een vader uit Nootdorp (41) die verdacht wordt van seksueel misbruik van twee dochtertjes en een nichtje. Bij de politie had de man een bekentenis afgelegd. Op de zitting donderdag bij de Haagse rechtbank wist de man zich niet veel meer van het misbruik te herinneren.

De zaak kwam aan het rollen toen het minderjarige nichtje in september vorig jaar het misbruik bij een vriendin en op haar middelbare school aankaartte. Al snel bleek dat de Nootdorper zich ook vergrepen had aan twee dochtertjes in de periode tussen 2013 en 2016. De man zit sindsdien vast. Het misbruik van zijn eigen jonge, kinderen vond plaats als hij ze hielp met douchen en ze daarna afdroogde. De man zat aan zijn nichtje als ze bij hem bleef logeren. Bij de politie had de Nootdorper een gedetailleerde bekentenis afgelegd over het misbruik, dat ongeveer drie jaar geduurd zou hebben.Donderdag bij de rechtbank herinnerde de Nootdorper zich niet veel meer van de seksuele handelingen. 'Dingen zijn veel vager nu dan eerst', zei hij tijdens de zitting. Het OM gaat ervan uit dat het misbruik van de dochtertjes zeker één keer in de week plaats vond. 'Er gebeurde ook weken helemaal niets', wist de Nootdorper nog wel bij de rechtbank. Volgens de verdachte lieten zijn kinderen ook niet duidelijk blijken dat ze de seksuele handelingen vervelend vonden. 'Het was ook lachen en giebelen.' Tijdens de zitting bleek dat hij met de meisjes pornofilms keek.Volgens het nichtje vergreep de verdachte zich, als ze bleef logeren, aan zijn dochtertjes én aan haar. 'Ik voelde zijn handen overal', zei ze in haar slachtofferverklaring. 'Als we aan het spelen waren, of als we aan tafel zaten.' Ze kampt met een groot schuldgevoel. 'Verdachte heeft mij en mijn nichtjes onze jeugd afgepakt. Ik had ze moeten beschermen.'Volgens de deskundigen lijdt de vader uit Nootdorp aan pedofilie, voyeurisme, en een lichte vorm van autisme. Daarom zou hij verminderd toerekeningsvatbaar zijn. 'Dit is verschrikkelijk ernstig', zei de officier van justitie tijdens de zitting over het misbruik. 'Drie levens zijn verwoest, de drie levens van de meisjes.' De uitspraak is over twee weken.