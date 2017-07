Nederlands record Kamminga op 200 meter schoolslag

Arno Kamminga. (Foto: Orange Pictures)

KATWIJK - De Nederlandse schoolslagspecialist Arno Kamminga uit Katwijk heeft donderdag in de halve finales van de 200 meter een Nederlands record gezwommen. Het was echter niet voldoende voor een finaleplek op de 200 meter schoolslag bij de WK in Boedapest. Kamminga snelde naar een tijd van 2.09,94 en scherpte zijn eigen record aan met vier tienden en dook zo voor het eerst onder de 2.10. Met de recordtijd eindigde Kamminga op de veertiende plek in de halve finales.





Dat Kamminga steeds sneller gaat zwemmen biedt perspectief voor de toekomst. 'Ik train pas een jaar serieus op deze afstand, dus er is nog voldoende ruimte voor verbetering.'

'Ik voelde me scherper en wakkerder dan vanochtend' , zei de 21-jarige na afloop van de halve finales voor de camera van de NOS. 'Ik kon veel meer ontspannen zwemmen en van de sfeer kreeg ik extra energie.'