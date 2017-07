Nederlands kampioen Ramon Sinkeldam wint Profronde Westland

WATERINGEN - De 45ste editie van de Profronde Westland is donderdagavond gewonnen door regerend Nederlands Kampioen Ramon Sinkeldam. Dylan van Baarle finishte als tweede. Giro-winnaar Tom Dumoulin kwam als derde over de meet.

De renners moesten 65 kilometer afleggen in Wateringen en werden aangemoedigd door het vele publiek langs de kant. Dit jaar waren Tom Dumoulin en Bauke Mollema de grote publiekstrekkers , maar ook Laurens ten Dam, Koen de Kort, Dylan van Baarle en Niki Terpstra stonden aan de start in Wateringen.Voor de start werd de vertrekkende burgemeester Sjaak van der Tak in het zonnetje gezet.