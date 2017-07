West Wekker: Drievliet sluit attractie na ongeluk en Sinkeldam wint Profronde

REGIO - Goedemorgen! Met het weekend voor de deur praten we je bij over het nieuws van donderdag. Zo won Ramon Sinkeldam de Westlandse Profronde en heeft familiepark Drievliet besloten een attractie te sluiten na een dodelijk ongeluk in Amerika.

Familiepark Drievliet heeft besloten de attractie Nautilus tijdelijk te sluiten. De attractie komt namelijk van dezelfde fabrikant als de kermisattractie die een dodelijk ongeval veroorzaakte.Het was een feestje voor wielerfans in het Westland en omstreken, de 45ste editie van de Profronde Westland. Nederlands Kampioen Ramon Sinkeldam won de Profronde, Dylan Baarle werd tweede achtervolgd door Giro-winnaar Tom Dumoulin.D66 en Partij voor de Dieren in Den Haag zetten zich samen in voor de afschaffing van ongewenste reclamefolders. Als het aan beide fracties ligt, krijgen inwoners van Den Haag alleen nog maar reclamefolders in hun brievenbus als zij daar nadrukkelijk om vragen met een ‘ja-ja-sticker’.Het OM eist 5 jaar cel en tbs tegen een 41-jarige vader uit Nootdorp. De vader wordt er van verdacht zijn twee dochtertjes en een nichtje seksueel misbruikt te hebben.De spelers van ADO Den Haag gaan vanaf komend voetbalseizoen in stijl naar uitwedstrijden. De Haagse club krijgt namelijk een gloednieuwe bus die volledig bestickerd is. Het weer: Vandaag af en toe zon maar ook veel buien. Het wordt zo'n 20 graden.