Dronken automobilist knalt op lantaarnpaal

Foto: Facebook / Politie Leiden Noord

WARMOND - In een rechte lijn rijden lukte niet meer. Een automobilist knalde donderdag tegen een lantaarnpaal in Warmond. De bestuurder had veel te veel gedronken.





Het ongeluk gbeurde op de Herenweg. De lantaarnpaal is volledig uit de stoep gereden. Volgens de politie had de automobilist vijf zoveel gedronken als toegestaan.De politie heeft het rijbewijs ingenomen.