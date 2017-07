'Ik vind het overdreven': reacties verdeeld op genderneutrale omroepberichten NS

DEN HAAG - Reizigers op Den Haag Centraal reageren wisselend op het voornemen van de NS om treinreizigers niet meer aan te spreken met 'dames en heren', maar met het genderneutrale 'beste reizigers'. 'Ik vind het overdreven. Er zijn veel belangrijkere dingen in de wereld', zegt een vrouw.

Alle automatische omroepberichten zijn met ingang van de nieuwe dienstregeling aangepast. Machinisten, conducteurs en omroepers krijgen de instructie om de passagiers vanaf 10 december genderneutraal toe te spreken. 'Een kleine wijziging, maar tegelijkertijd is het toch ook heel logisch om onze reizigers aan te spreken met wat ze voor ons zijn? Namelijk beste reizigers', zegt NS-baas Roger van Boxtel.'Ik vind het een goed plan', zegt een vrouw. 'Het is nog wel even wennen, ik vind het wel ver gaan', vindt een man. Hij heeft nog nooit iemand gesproken die problemen had met de manier van aanspraken. 'Maar kennelijk is er toch maatschappelijke druk.'Een lesbische vrouw snapt niet waarom de omroepberichten worden aangepast. 'Dames en heren is perfect. Ik denk dat er te veel aandacht wordt besteed aan het gebeuren. Straks moeten de honden ook nog genoemd worden. En het rolkoffertje dat naar Schiphol gaat ook en de fiets... Ik vind het overtrokken.'Andere reizigers kunnen zich er wel weer in vinden: 'Het is wel goed dat het verandert. Dames en heren is een beetje ouderwets.'