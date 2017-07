IN BEELD: ADO Den Haag dineert met Wang en trainen in de hitte

ADO Den Haag dineert bij Wang Hui (foto: Omroep West)

Aaron Meijers heeft het prima naar zijn zin (foto: Omroep West)

De selectie loopt warm voor de ochtendtraining (foto: Omroep West)

Edouard Duplan gefocust aan de bal (foto: Omroep West)

Trainer Fons Groenendijk (foto: Omroep West)

Fons Groenendijk heeft een praatje met doelman Robert Zwinkels

Lex Immers en Tom Beugelsdijk kijken naar het positiespelletje (foto: Omroep West)

Selectie doet een potje latje trappen (foto: Omroep West)

Directeur Mattijs Manders neemt een kijkje bij de training (foto: Omroep West)

Wilfried Kanon heeft het warm en zoekt verkoeling (foto: Omroep West)

Er wordt hard gewerkt om het stadion klaar te maken voor het oefenduel van zaterdag (foto: Omroep West)

Voorbereidingen voor het oefenduel van ADO Den Haag (foto: Omroep West)

Donderdagavond was ADO Den Haag uitgenodigd voor een diner met Wang Hui . Het eten zag er smakelijk uit, en de sfeer was goed.Het is ook vandaag weer rond de 30 graden in Beijing. Desondanks werd er tijdens de eerste training van de tweede dag hard gewerkt.Vanmiddag vertrekt de selectie naar de Verboden Stad, de plek waar in het verleden Chinese keizers het rijk bestuurden. Een indrukwekkende plek, waar onder andere Lex Immers graag een bezoek aan wil brengen.Zaterdag speelt ADO Den Haag een oefenwedstrijd tegen Beijing Enterprises, dat op het tweede niveau van China uitkomt. Op dit moment worden de nodige voorbereidingen getroffen om het stadion klaar te maken. De wedstrijd is in Nederland (13.30 uur) live te zien.