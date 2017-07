Wie wordt de Stripmaker des Vaderlands? 'Het zijn stuk voor stuk kunstenaars'

DEN HAAG - Na de Denker en Dichter des Vaderlands, is er binnenkort ook een Stripmaker des Vaderlands. Hagenaar Cok Jouvenaar organiseert de wedstrijd. 'Stripmakers zijn stuk voor stuk kunstenaars. Ze weten door middel van plaatjes een verhaal te vertellen.'

Volgens Jouvenaar is de strip een onderbelicht medium. 'Het wordt altijd gezien als iets voor kinderen. Als we ouder worden verliezen we interesse, terwijl de strip een serieuze kunstvorm is', zegt Jouvenaar.De rol van de toekomstige Stripmaker des Vaderlands is om het medium strip 'in de volledige breedte laten zien'. Bij grote Nederlandse gebeurtenissen geeft hij of zij met een strip een visie op de actualiteit.Met de wedstrijd hopen de initiatiefnemers dat striptekenen serieuzer wordt genomen. 'We hebben gemerkt dat er binnen de stripwereld veel behoefte aan is.'Voor de wedstrijd zijn vier striptekenaars genomineerd. Stemmen kan tot en met 30 september. Tijdens het Stripfestival Breda op 14 oktober wordt bekendgemaakt wie zich de komende drie jaar Stripmaker des Vaderlands mag noemen.