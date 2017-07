'Ik was blij toen ik voor het eerst voor kutwijf werd uitgemaakt'

REGIO - 'Ik ben juist blij dat ik eindelijk als vrouw wordt aangesproken.' Dat zeggen twee medewerkers van Omroep West die werden geboren als man en nu als vrouw door het leven gaan. Ze reageren op het plan van de NS om treinreizigers niet meer aan te spreken met 'dames en heren', maar met het genderneutrale 'beste reizigers'.

Alle automatische omroepberichten zijn met ingang van de nieuwe dienstregeling aangepast. Machinisten, conducteurs en omroepers krijgen de instructie om de passagiers vanaf 10 december genderneutraal toe te spreken Renée werd 61 jaar geleden geboren als jongen en is nu negen jaar een vrouw. 'Ik was blij toen ik door een collega voor het eerst voor "kutwijf" werd uitgemaakt', zegt ze lachend.Ze vindt het genderneutraal aanspreken een lastig dilemma. 'Als er daadwerkelijk mensen zijn die lijden onder het feit dat ze als man of vrouw worden aangesproken, waarom zou je het dan niet veranderen? Maar ik kan me er niks bij voorstellen, want ik zie dit zelf niet als probleem.'Omroep West-verslaggever Monica Overdijkink vindt het aanpassen van de omroepberichten 'een allesomvattende oplossing voor een heel klein probleem'. 'Vanuit politiek correcte hoek wordt er gedaan alsof het een verschrikkelijk probleem is. Ik geloof daar niet zo in. Ik was juist dolblij toen ik als vrouw werd aangesproken.' Volgens haar willen transgenders juist van het ene naar het andere hokje. 'Er zijn er maar heel weinig die er daadwerkelijk tussenin zitten. Die groep is zo klein, waarom moet de hele samenleving hun taalgebruik aanpassen aan een paar mensen?'Ook denkt Overdijkink dat het NS-beleid niet bijdraagt bij de acceptatie van transgenders. 'Het gaat heel goed, maar als je op dit soort kleine dingen gaat letten, loop je het risico dat mensen gaan zeggen: daar heb je die zeikerds weer.'