Fons Groenendijk vindt drie Chinese proefspelers 'nog niet eredivisiewaardig'

Chinese testspeler in actie (foto: Omroep West)

Chinese proefspeler heeft het warm en drinkt water (foto: Omroep West)

Chinese proefspeler maakt een actie (foto: Omroep West)

'Het is vaak dat ze op een college of university zitten en in de tweede of derde divisie spelen. Nog geen gearriveerde profs dus', vervolgt Groenendijk.De drie testspelers zijn in China zorgvuldig geselecteerd door mensen die vanuit het Aziatische land de contacten met de Haagse club onderhouden. Mochten deze jongens niet in aanmerking komen voor een contract, dan sluit Groenendijk niet uit dat er verder gekeken gaat worden op de Chinese markt.'We hebben nu de contacten hier. Dan moet je daar ook gebruik van maken', vindt Groenendijk, die het in China prima naar zijn zin heeft. 'Ik kijk altijd naar kwaliteit. Als het echt een speler is die interessant kan zijn voor ons, dan is het misschien mogelijk om zo'n jongen naar ADO te halen.'Als ADO Den Haag een Chinese speler naar de eredivisie haalt, dan kan dat in het land veel exposure gaan geven. 'Het mes snijdt dan aan twee kanten. Voor de mensen is het leuk als zo'n jongen naar Nederland vertrekt, en voor ons is het goed om te kijken wat ze kunnen.'