Vouwwagen weduwe nog steeds niet gevonden

DELFGAUW - Geen nieuws is meestal goed nieuws. Maar niet voor Jolanda Ketting uit Delfgauw. Zij is al een tijdje op zoek naar haar vouwwagen. Een oproep bij Omroep West leverde helaas nog niets op.

'Hij is inderdaad nog niet gevonden', reageert een ietwat teleurgestelde Jolanda. 'Ik ben nu ook nog superdruk door het overlijden van mijn man, dus ik heb ook geen tijd gehad om alles goed te bekijken. Maar volgens mij heb ik nog geen reacties gehad.'Door het recente overlijden van de man moest de vrouw uit Delfgauw van alles regelen. Hierbij kwam ze erachter dat hun gloednieuwe vouwwagen - van het merk Cabanon - onvindbaar is . 'We hebben hem vorig jaar gekocht. Na onze vakantie heeft mijn man de vouwwagen bij een boer gestald. Niemand is toen met hem meegegaan, dus ik heb geen idee waar hij staat.'Een oproep bij Omroep West leverde een handvol reacties op. Zo werden enkele namen en telefoonnummers gestuurd van vouwwagenstallingen in de buurt van Delfgauw. Ook gaf iemand als tip aan om in de verzekeringspapieren te kijken. Daar staat volgens de tipgever mogelijk de locatie.'Daar moet ik dan even naar kijken. Nogmaals, door de drukte ben ik nog niet aan alles toegekomen. Maar ik hoop natuurlijk wel de vouwwagen zo snel mogelijk te vinden.'Het kenteken van de auto (40-PV-TN) is er waarschijnlijk opgeschroefd. En de vouwwagen heeft een groen zeil. Heb jij de vouwwagen gezien? Mail dan de redactie op online@omroepwest.nl