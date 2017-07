Rechercheurs moeten ambassades bewaken vanwege personeelstekort

DEN HAAG - Het personeelstekort bij de Afdeling Bewaken en Beveiligen van de politie Eenheid Den Haag is deze zomer zo groot, dat gespecialiseerde rechercheurs ambassades moeten bewaken. Dat blijkt uit interne e-mails en intranetberichten die in handen zijn van Omroep West.

De Haagse afdeling die ambassades bewaakt is al jaren onderbemand . In de zomerperiode, van 15 juli tot 8 september, is de nood zo hoog dat zelfs de Dienst Regionale Recherche (DRR) mensen moet leveren. Politiemensen die daar werken houden zich bezig met onder meer zedenzaken, kinderporno, mensenhandel, cybercrime en georganiseerde misdaad.Het gaat om 211 bewakingsdiensten per maand, die moeten worden ingevuld door specialistische rechercheurs en mensen van de vreemdelingenpolitie, schrijft het hoofd van de Dienst Regionale Recherche in een e-mail. Ook mensen van digitale opsporing, forensische opsporing en het team observatie moeten ambassades in de gaten houden.Agenten op de wijkbureaus worden dit jaar ontlast in de zomer. In een persbericht van begin juli staat te lezen: 'Zo hoeven de wijkteams in de zomerperiode minder personeel te leveren voor het bewaken en beveiligen van risicovolle objecten. Deze taak wordt tijdelijk overgenomen door personeel van andere (ondersteunende) diensten.' Daarmee lijken de specialistische rechercheurs bedoeld te worden.Paul van Musscher, politiechef van de Eenheid Den Haag, bevestigt de inzet van rechercheurs als bewaker: 'Gedurende deze zomer wordt tijdelijk bijstand verleend door afdelingen als de recherche, staf en informatie-organisatie. Het is heel gebruikelijk bij de politie om elkaar bij te staan en werk te prioriteren tijdens krappe periodes. Juist door de inzet te verdelen over de verschillende diensten voorkomen we dat de invloed op bijvoorbeeld lopende rechercheonderzoeken groot is.'De reacties van politiemensen op het intranet zijn niet mals. 'Wat een voortschrijdend inzicht toch weer', reageert een agent. 'Flexibel zijn wij zeker, Maar als je iets lang genoeg heen en weer beweegt, breekt het vanzelf een keer', schrijft een andere medewerker van de Haagse politie.Volgens Van Musscher zijn de meeste collega's positief: 'Het is fijn om te ervaren dat het overgrote deel van de medewerkers van de diensten collegiaal en bereidwillig aan deze noodzakelijke beleidskeuze meewerkt.' Van Musscher ontkent dat de inzet van rechercheurs als beveiligers van invloed is op de opsporing. 'Ondanks deze tijdelijke maatregel garanderen we de minimale bezetting in de opsporing, op straat en in de rest van de organisatie.'