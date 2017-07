Bewoners verliezen rechtszaak om appartementen voor statushouders

DEN HAAG - De sloop van een leegstaand schoolgebouw aan de Narcislaan in Den Haag mag gewoon doorgaan. Dat heeft de rechter bepaald. Op de plek van de school komen appartementen voor statushouders. Een groep bewoners van de Narcislaan wil dat niet en stapte naar de rechter.

Op de plek van de school in de buurt van Kijkduin moeten 22 appartementen komen voor in totaal 60 statushouders : vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Er zijn zes bewonersavonden gehouden , omdat veel bewoners het niet eens waren met het plan. Uiteindelijk werd door de gemeente gekozen voor een appartementencomplex met vier lagen.Omwonenden zijn niet tegen de komst van statushouders. De buurt is zelfs zeer van zins te helpen om de statushouders te begeleiden . De mensen staan klaar. Maar wij willen daar geen gebouw van vier lagen. De omgeving wordt gewoon te veel belast met nieuwbouw. Dat terwijl het hier al dichtbevolkt is', zegt de voorzitter van het wijkberaad.De rechter heeft het verzoek van de bewoners om het sloopplan te schorsen afgewezen. Volgens het wijkberaad is de zaak niet door hen aangespannen, maar door de Vereniging van Eigenaren van een van de flats aan de Narcislaan. 'Voor meer informatie moet u de VvE-voorzitter hebben, maar die is op vakantie.'