Haase wint van topfavoriet in Gstaad

DEN HAAG - Robin Haase heeft vrijdag de halve finale bereikt van het ATP-toernooi in het Zwiterse Gstaad. De 30-jarige Haagse tennisser versloeg op overtuigende wijze topfavoriet David Goffin (13de van de wereld) in twee sets: 7-5 6-1.

Haase opende sterk met een snelle break. Maar de als eerste geplaatste Belg herstelde direct met een rebreak. Een sterke returngame van Haase (op 6-5) zorgde voor de setwinst van Nederlands beste tennisser.Het verzet van de 26-jarige Goffin was gebroken en Haase ging nog beter spelen. De Hagenaar won in drie onderlinge duels nog nooit van Goffin maar bracht daar met een overtuigende tweede set verandering in.Haase treft in de halve finale de Duitse Yannick Hanfmann of Portugees João Sousa.