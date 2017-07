Aad de Mos biedt Oranjevrouwen 'excuses' aan

Aad de Mos

DEN HAAG - Aad de Mos is van mening veranderd over de Oranjevrouwen. Dinsdag was de Haagse oud-trainer tegen Omroep West nog behoorlijk kritisch over de dames. Na het zien van de mannen donderdagavond in de Europa League, heeft hij zijn 'excuses' aangeboden.







PSV blameerde zich in de derde voorronde van de Europa League. De Eindhovenaren verloren in eigen huis met 1-0 van het Kroatische NK Osijek. FC Utrecht speelde in eigen huis met 0-0 gelijk tegen het Poolse Lech Poznan.



Oranjevrouwen



De Oranjevrouwen wonnen maandagavond met 2-1 van België. Daardoor plaatste de ploeg van de Haagse bondscoach Sarina Wiegman zich voor de kwartfinales van het Europees Kampioenschap in Nederland. Daarin treffen de Oranjedames Zweden.



De Mos



De Mos was kritisch na de moeizame overwinning op onze Zuiderburen. 'Ik was heel enthousiast na de eerste poulewedstrijd tegen Noorwegen, maar je ziet het per duel minder worden. Veel spelers kwamen onbeholpen over. Alleen Lieke Martens speelt echt geweldig', zei hij tegen Omroep West.