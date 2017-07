Politierechter buigt zich over mislukte Marktplaatsdeal

DEN HAAG - Autohandelaar Said gaat een Peugeot 206 kopen in Leiderdorp. Leuk autootje, aangeboden voor 2.900 euro op Marktplaats. Eenmaal in Leiderdorp blijkt de auto beschadigd. De deal gaat niet door. De eigenaar van de Peugeot stapt naar de politie, omdat Said de schade zelf veroorzaakt zou hebben.

Said vertelt de rechter dat hij dagelijks auto's koopt via Marktplaats. Ik bel de eigenaar, stel vragen over hoe de wagen rijdt en spreek een prijs af. Daarna ga ik langs om de auto op te halen.' Dat gaat ook zo op 4 februari. Samen met zijn vader rijdt hij van Dordrecht naar Leiderdorp.Tijdens de proefrit blijkt de auto niet aan de verwachtingen te voldoen. En er zaten krassen op de motorkap en op de zijkant. Ik heb nog 2.400 euro geboden, maar de eigenaar zag van de verkoop af.' Said en zijn vader rijden weg, de deal gaat niet door.De eigenaar van de Peugeot heeft een ander verhaal. Hij beweert dat Said na de proefrit langs de auto liep en krassen maakte met een scherp voorwerp. Ik koop 360 auto's per jaar, moet ik iedere auto die me niet zint bekrassen?,' zegt de autohandelaar verbaasd tegen de rechter.De officier van justitie gelooft Said niet. De aangever heeft een helder verhaal, die krassen zaten er nog niet op. Hij heeft er foto's van gemaakt en is meteen naar de politie gegaan.' De officier eist een geldboete van 350 euro.De advocaat van Said staat met zijn oren te klapperen: Als mijn cliënt zich hiermee zou bezighouden, zou hij geen droog brood meer verdienen als autohandelaar. Er is geen enkel bewijs, alleen een foto van de lakschade. En op de Marktplaatsfoto lijkt de kras weggewerkt te zijn.'De politierechter is het met de advocaat eens. We hebben alleen de verklaring van de aangever, verder niks.' De rechter gaat verder: U bent een professioneel autohandelaar, waarom zou u zoiets doen? Ik kan het niet plaatsen. Daarom spreek ik u vrij.'In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter'. Meer verhalen lezen?