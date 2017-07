Dode man in water Soestdijksekade is 80-jarige Hagenaar

Lichaam gevonden | Foto: Regio 15

DEN HAAG - De dode man die donderdag in het water bij de Soestdijksekade in Den Haag werd gevonden, is een 80-jarige Hagenaar. De politie gaat niet uit van een msidrijf.





Het lichaam werd gevonden door een man die zat te lunchen aan de kade. Duikers van de brandweer hebben het stoffelijk overschot uit het water gehaald . Later op de avond werd ook een scootmobiel uit het water gehaald. Of de scootmobiel van de man was, is onbekend.