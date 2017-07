Dode in Rijswijk kwam door misdrijf om het leven

Stoffelijk overschot gevonden in Rijswijk (Foto: Regio15)

RIJSWIJK - De man die zaterdag dood werd gevonden op de Van der Kooijweg in het Hoekpolderpark in Rijswijk is door een misdrijf om het leven gekomen. Dat laat de politie weten. Het gaat om de 50-jarige Mustafa Ates uit Vlaardingen.





De politie is op zoek naar mensen die Mustafa voor zaterdag nog hebben gezien of gesproken.

Het slachtoffer werd zaterdag rond 5.00 uur gevonden in het natuurgebied .