Twee maanden cel voor man die verdacht werd van heling 967 fietsen

DEN HAAG - Een Amsterdamse ex-escortbaas is vrijdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot twee maanden cel voor het helen van vier gestolen fietsen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder vier jaar cel vanwege het kopen en verkopen van 967 gestolen tweewielers.

Het OM meende dat de 57-jarige Arthur van M. zich bezighield met de grootschalige verkoop van gestolen fietsen. Daarvoor had hij een bedrijfsruimte in Alphen aan den Rijn gehuurd.Ook zou hij in Den Haag gehandeld hebben vanaf de Pletterijstraat en Vechtstraat. Met die transacties zou hij 90.000 euro verdiend hebben. De heling vond volgens het OM plaats tussen 11 februari 2015 en 21 januari 2016.Het OM beschuldigde de man aanvankelijk voor het helen van 967 gestolen fietsen. Tijdens de strafzitting twee weken geleden werd dit aantal al verlaagd naar 344. De aanklager hield het er toen op dat Van M. gedurende een klein jaar gemiddeld één gestolen fiets per dag zou hebben verhandeld.De rechtbank oordeelde vrijdag dat er bewijs is voor het helen van acht fietsen. Omdat vier van die transacties buiten de aanklachtsperiode van het OM vielen, telden deze niet mee bij de veroordeling. De Amsterdammer had nog een voorwaardelijke celstraf uitstaan van twee maanden. Vanwege de veroordeling moet hij deze ook uitzitten.